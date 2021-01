Bimba morta a Palermo, il Garante della Privacy blocca TikTok per chi non ha confermato l’età



Dopo la morte della piccola Antonella Sicomero a Palermo il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto pochi minuti fa il blocco immediato per TikTok “dell’uso dei dati degli utenti per i quali non sia stata accertata con sicurezza l’età anagrafica”. Il divieto, si legge sulla nota appena diffusa, “durerà per il momento fino al 15 febbraio, data entro la quale il Garante si è riservato ulteriori valutazioni.

