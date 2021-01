Bimba morta a Palermo, il papà: “Mi ha chiesto una cintura, voleva essere la star di TikTok”



Parla Angelo Sicomero, il papà della piccola Antonella, la bambina morta a Palermo dopo che i genitori l’hanno trovata in bagno con una cintura stretta al collo: “Voleva essere la regina, la star di TikTok e c’è riuscita. È finita proprio come voleva lei”. La piccola aveva ricevuto un cellulare, che ora è stato sequestrato, come regalo per il suo decimo compleanno.

