Bollettino Coronavirus Italia: oggi 17.246 contagi e 522 morti per Covid. I dati di giovedì 14 gennaio



I nuovi casi Covid in Italia registrati nelle ultime 24 ore in Italia sono 17.246 per un totale di 2.336.279 dall’inizio dell’emergenza sanitaria. È quanto emerge dal bollettino appena diffuso dal ministero della Salute. I morti sono 522 . I vaccinati sono 896.498. 160.585 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.

