Bologna, nella fabbrica di bolle di sapone più antica : “Inventammo noi il labirinto sul tappo”



A San Lazzaro di Savena, vicino Bologna, ha sede la Dulcop Spa, ditta specializzata nella produzione di bolle di sapone più importante d’Europa. Presente in 50 Paesi, dal 1957 è gestita dalla famiglia Melotti, oggi alla terza generazione in azienda, che nel tempo ha spostato l’attività dai dolciumi per bambini prima ai giocattoli di plastica e poi alle magiche bolle che continuano ad appassionare non soltanto i più piccoli, ma anche tantissimi adulti. Athos Melotti, padre dell’attuale amministratore delegato, è stato l’inventore del famoso labirinto con la pallina sul tappo dei tubetti.

Continua a leggere



A San Lazzaro di Savena, vicino Bologna, ha sede la Dulcop Spa, ditta specializzata nella produzione di bolle di sapone più importante d’Europa. Presente in 50 Paesi, dal 1957 è gestita dalla famiglia Melotti, oggi alla terza generazione in azienda, che nel tempo ha spostato l’attività dai dolciumi per bambini prima ai giocattoli di plastica e poi alle magiche bolle che continuano ad appassionare non soltanto i più piccoli, ma anche tantissimi adulti. Athos Melotti, padre dell’attuale amministratore delegato, è stato l’inventore del famoso labirinto con la pallina sul tappo dei tubetti.

Continua a leggere

Continua a leggere