Bologna, sieropositivo nasconde siringhe tra gli scaffali di un supermercato



È stato denunciato per tentate lesioni personali aggravate l’uomo di mezza età sieropositivo che nel Bolognese ha nascosto tre siringhe, con l’ago inserito e senza cappuccio di protezione, in un supermercato e in un negozio di un centro commerciale, forse allo scopo di ferire un ignaro cliente che si fosse avvicinato per prelevare i prodotti.

