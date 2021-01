Bolzano, morta la fotografa Erika Gamper: precipitata da un ponte per fare uno scatto



Erika Gamper, 58enne giornalista e fotografa in pensione del Dolomiten, è morta ieri mentre cercava di scattare una foto in Alta Val Martello dove si trovava per degli scatti del paesaggio innevato. Tradita dalla neve, che aveva coperto il parapetto, è precipitata da un ponte per almeno venti metri.

Continua a leggere



Erika Gamper, 58enne giornalista e fotografa in pensione del Dolomiten, è morta ieri mentre cercava di scattare una foto in Alta Val Martello dove si trovava per degli scatti del paesaggio innevato. Tradita dalla neve, che aveva coperto il parapetto, è precipitata da un ponte per almeno venti metri.

Continua a leggere

Continua a leggere