Brian Austin Green e Sharna Burgess stanno ufficialmente insieme



Brian Austin Green e Sharna Burgess sono usciti allo scoperto ufficializzando la loro storia d’amore. L’ex divo di Beverly Hills 90210 si è definitivamente lasciato alle spalle il divorzio dall’ex moglie Meghan Fox arrivato la scorsa estate, dopo 10 anni di matrimonio e tre figli in comune. La nuova fiamma è una ballerina 35enne di origini australiane, che fa parte del cast di Dancing with the Stars.

