Brindisi, arrestato giudice: incassava mazzette dai familiari di giovani morti negli incidenti



Sei persone sono state arrestate questa mattina dalla Guardia di Finanza su ordine della Procura di Potenza. In manette oltre a 5 professionisti è finito anche un magistrato in servizio alla sezione Fallimentare di Brindisi, il giudice civile Gianmarco Galiano, finito in carcere così come l’imprenditore Massimo Bianco ed il commercialista Oreste Pepe Milizia.

