Brusaferro (Iss): “Quadro epidemiologico in miglioramento, ma siamo ancora in una fase delicata”



Secondo Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di Sanità, “l’epidemia resta in una fase delicata, dobbiamo cogliere l’opportunità di non rilassarci e di mantenere una grande attenzione, anche se indice Rt e incidenza sono in calo”. Lo ha detto commentando il report con il monitoraggio settimanale dal 18 al 24 gennaio sull’emergenza Coronavirus in Italia elaborato dalla Cabina di Regia.

