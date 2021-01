Calabria ultima per vaccini covid: Commissario sanità accusa i medici, dottori sul piede di guerra



Longo e i medici si accusano a vicenda della mancanza di efficienza nel piano vaccini regionale che ad oggi ha portato la Calabria a somministrare poco più di 4mila dosi del siero anticovid Pfizer, solo il 15% del totale, ultima in Italia. Per il Commissario alla sanità i medici non aderiscono dottori: “Noi in prima linea nonostante le mancanze di chi dirige”

