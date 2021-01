Can Yaman e Diletta Leotta di nuovo insieme, la cena con “fuga romantica in camera”



Il settimanale Chi ha paparazzato la coppia più chiacchierata del momento. Ancora una volta l’attore turco (in Italia per lavoro) e la conduttrice sportiva sono stati sorpresi insieme in un albergo della capitale: “Cena a mezzanotte e fuga romantica in camera”. Dunque, la frequentazione starebbe continuando.

