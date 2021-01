Can Yaman rompe il silenzio sul flirt con Diletta Leotta: “Fatti miei”



Can Yaman reagisce male alle indiscrezioni circolate a proposito del flirt che starebbe vivendo con la conduttrice DAZN Diletta Leotta. “Fatti miei. Punto”, scrive l’attore turco su Instagram e, per assicurarsi che il messaggio arrivi a destinazione, fa seguire alla frase una emoticon in cui invita quanti lo seguono a fare silenzio sulla questione.

Continua a leggere



Can Yaman reagisce male alle indiscrezioni circolate a proposito del flirt che starebbe vivendo con la conduttrice DAZN Diletta Leotta. “Fatti miei. Punto”, scrive l’attore turco su Instagram e, per assicurarsi che il messaggio arrivi a destinazione, fa seguire alla frase una emoticon in cui invita quanti lo seguono a fare silenzio sulla questione.

Continua a leggere

Continua a leggere