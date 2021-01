Capodanno, gli auguri di Iacopo Melio dal letto d’ospedale: “Un anno di speranza e ripartenza”



Iacopo Melio, consigliere regionale della Toscana, ha fatto i suoi auguri per il nuovo anno dal letto dell’ospedale di Empoli dov’è ricoverato da settimane per Covid-19. “Auguro un anno di nuove speranze e serene ripartenze, oltre ogni ferita e cicatrice addosso, finalmente più leggeri”, ha scritto su Facebook, chiedendo al 2021 di non fare scherzi.

Continua a leggere



Iacopo Melio, consigliere regionale della Toscana, ha fatto i suoi auguri per il nuovo anno dal letto dell’ospedale di Empoli dov’è ricoverato da settimane per Covid-19. “Auguro un anno di nuove speranze e serene ripartenze, oltre ogni ferita e cicatrice addosso, finalmente più leggeri”, ha scritto su Facebook, chiedendo al 2021 di non fare scherzi.

Continua a leggere

Continua a leggere