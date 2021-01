Carcasse di animali e contanti nello studio del veterinario: sequestri per 1 milione di Euro



In seguito a un’intensa attività di indagine, la Guardia di Finanza di Ravenna ha perquisito lo studio di un veterinario situato in periferia trovando al suo interno 600mila euro in contanti e carcasse di animali. L’uomo avrebbe frodato il fisco in maniera sistematica per anni, non dichiarando ingenti somme di denaro.

Continua a leggere



In seguito a un’intensa attività di indagine, la Guardia di Finanza di Ravenna ha perquisito lo studio di un veterinario situato in periferia trovando al suo interno 600mila euro in contanti e carcasse di animali. L’uomo avrebbe frodato il fisco in maniera sistematica per anni, non dichiarando ingenti somme di denaro.

Continua a leggere

Continua a leggere