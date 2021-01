Cashback, sull’app Io non vengono registrate alcune transazioni: ecco perché non appare il rimborso



Gli utenti che partecipano al cashback hanno segnalato la mancata registrazione di alcune transazioni. Un problema dovuto a motivi spiegati da PagoPa: non sempre, però, è possibile far rientrare comunque questi pagamenti nel conteggio valido per ottenere il rimborso del 10% sulle spese effettuate. In altri casi, invece, è possibile segnalare il problema e riavere il rimborso.

Continua a leggere



Gli utenti che partecipano al cashback hanno segnalato la mancata registrazione di alcune transazioni. Un problema dovuto a motivi spiegati da PagoPa: non sempre, però, è possibile far rientrare comunque questi pagamenti nel conteggio valido per ottenere il rimborso del 10% sulle spese effettuate. In altri casi, invece, è possibile segnalare il problema e riavere il rimborso.

Continua a leggere

Continua a leggere