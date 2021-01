Caso Ruby, il gip chiede nuove indagini sulla morte della modella marocchina Imane Fadil



Il Giudice per le indagini preliminari ha deciso di respingere la richiesta d’archiviazione della Procura di Milano: le indagini sulla morte della modella marocchina Imane Fadil, testimone chiave del caso Ruby, andranno avanti. Accolta la richiesta dell’avvocato della famiglia della ragazza, che chiedeva ulteriori approfondimenti per verificare che non ci fossero colpe nell’operato dei medici.

Continua a leggere



Il Giudice per le indagini preliminari ha deciso di respingere la richiesta d’archiviazione della Procura di Milano: le indagini sulla morte della modella marocchina Imane Fadil, testimone chiave del caso Ruby, andranno avanti. Accolta la richiesta dell’avvocato della famiglia della ragazza, che chiedeva ulteriori approfondimenti per verificare che non ci fossero colpe nell’operato dei medici.

Continua a leggere

Continua a leggere