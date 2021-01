Caso Ventre, l’ambasciatore italiano a Fanpage.it: “Non posso escludere sia morto in ambasciata”



Intervista esclusiva all’ambasciatore italiano in Uruguay, Giovanni Battista Iannuzzi sulla fine del 35enne italiano, morto dopo essere stato tenuto a terra, per il collo, per 14 minuti, da un poliziotto uruguaiano nella nostra ambasciata: “Normale per noi avvalersi di agenti locali”, dice il diplomatico, che aggiunge: “Se il comportamento della vittima non fosse stato così anomalo, probabilmente sarebbe andata in maniera diversa”

