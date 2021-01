Catania, 78enne ferisce in strada il “rivale” in amore: l’aggressione ripresa dalle telecamere



Arrestato per tentato omicidio dagli agenti della squadra mobile di Catania un uomo di 78 anni: ha ammesso di aver aggredito in strada un altro uomo, di qualche anno più giovane di lui, suo “rivale” in amore. A quanto emerso, non gradiva le “attenzioni” che la vittima avrebbe avuto nei confronti di sua moglie.

