Chiara Nasti criticata per il Capodanno a Dubai: la replica dell’influencer

Mentre l’Italia è in zona rossa, Chiara Nasti si gode il Capodanno a Dubai. L’influencer ha pubblicato alcuni scatti delle sue vacanze, tra nuotate e un panorama mozzafiato. Così, ha dovuto fare i conti con numerose critiche. In queste ore, ha deciso di replicare in un commento pubblicato su Instagram.

