Chieri, costretta dal marito a vivere in cantina e chiedere l’elemosina per mangiare



È stato arrestato per maltrattamenti il marito della donna soccorsa dai carabinieri a Chiari dopo l’ennesima aggressione domestica. Ai militari la cinquantenne ha raccontato di aver subito soprusi da parte dell’uomo per due anni che l’ha costretta a vivere in cantina e ad elemosinare in strada per poter mangiare.

Continua a leggere



È stato arrestato per maltrattamenti il marito della donna soccorsa dai carabinieri a Chiari dopo l’ennesima aggressione domestica. Ai militari la cinquantenne ha raccontato di aver subito soprusi da parte dell’uomo per due anni che l’ha costretta a vivere in cantina e ad elemosinare in strada per poter mangiare.

Continua a leggere

Continua a leggere