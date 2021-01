Chieti, dopo una lite colpisce alla testa il fratello con un rullo per pittori: 18enne in fin di vita



Matteo Giansalvo, 19 anni ancora da compiere, sarebbe stato colpito alla testa da un rullo utilizzato per la pittura mentre stava litigando, sembra per futili motivi, con il fratello Giuseppe Giansalvo, di due anni più grande. Le discussioni tra i due erano frequenti e anche in passato erano dovuti intervenire i carabinieri.

