Come è cambiato il piano vaccini dopo il ritardo delle dosi Pfizer e AstraZeneca: le nuove date



Con i ritardi annunciati da Pfizer e AstraZeneca nella distribuzione delle dosi di vaccino anti Covid, il governo è stato costretto a rivedere la tabella di marcia del piano vaccinale in Italia. Secondo quanto annunciato dal viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, “questi tagli faranno slittare di circa quattro settimane i tempi previsti per la vaccinazione degli over 80 e di circa 6-8 settimane per il resto della popolazione”. Ecco, allora, il nuovo calendario delle somministrazioni e le categorie a cui andranno le prossime dosi.

