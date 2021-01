Con il lockdown boom di richieste di separazione: “Bomba a orologeria tra litigi e tradimenti”



Secondo l’Associazione nazionale divorzisti lo scorso anno, complice il lockdown per l’emergenza Coronavirus, sono aumentate del 60% le richieste di separazione in Italia. Il presidente Matteo Santini a Fanpage.it: “In nessun periodo storico le persone sono state costrette a vivere dentro casa per mesi e mesi con convivenze forzate. Alla fine litigano e vengono fuori tutte le fobie e le frustrazioni, è una bomba ad orologeria”.

