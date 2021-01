Conad ritira confezione di kebab di pollo: “Possibile presenza di plastica, non consumatelo”



È stato richiamata dal Ministero della Salute la confezione da 350 grammi del kebab di pollo a marchio Conad per possibile presenza di corpi estranei. Si tratta, nello specifico, di frammenti di plastica, rilevata in seguito di un autocontrollo del fornitore: “Non mangiatelo o riportatelo al punto di vendita Conad dove è stato acquistato, per la sostituzione o il rimborso”.

