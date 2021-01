“Convertita all’Islam per salvarmi”: Edith Blais racconta la prigionia in un libro



Rapita con il fidanzato italiano Luca Tacchetto in Burkina Faso, Edith Blais racconta i 15 mesi di prigionia in un libro. “Quando siamo scappati non sapevamo del Coronavirus. Ce ne ha parlato per la prima volta un delegato dell’Onu che ci ha salutato porgendoci il gomito”. Nel romanzo “Le Sablier” racconta la conversione e la fuga proposta da Luca nel cuore della notte.

Continua a leggere



Rapita con il fidanzato italiano Luca Tacchetto in Burkina Faso, Edith Blais racconta i 15 mesi di prigionia in un libro. “Quando siamo scappati non sapevamo del Coronavirus. Ce ne ha parlato per la prima volta un delegato dell’Onu che ci ha salutato porgendoci il gomito”. Nel romanzo “Le Sablier” racconta la conversione e la fuga proposta da Luca nel cuore della notte.

Continua a leggere

Continua a leggere