Coppia scomparsa a Bolzano, indagata anche l’amica del figlio per favoreggiamento



Nel registro degli indagati della Procura altoatesina è finita anche l’amica di Benno Neumair, il figlio di Peter Neumair e Laura Perselli, accusato dell’omicidio dei genitori e dell’occultamento dei loro cadaveri. Era stata la stessa donna a raccontare in Procura che la notte della scomparsa della coppia, il trentenne si era presentato a casa sua e di essersi cambiato di abiti che lei poi ha lavato. La donna ha assicurato che non si era per nulla insospettita visto che i vestiti non erano sporchi. L’avvocato: “Atto dovuto, ha collaborato in maniera piena e spontanea”

Continua a leggere



Nel registro degli indagati della Procura altoatesina è finita anche l’amica di Benno Neumair, il figlio di Peter Neumair e Laura Perselli, accusato dell’omicidio dei genitori e dell’occultamento dei loro cadaveri. Era stata la stessa donna a raccontare in Procura che la notte della scomparsa della coppia, il trentenne si era presentato a casa sua e di essersi cambiato di abiti che lei poi ha lavato. La donna ha assicurato che non si era per nulla insospettita visto che i vestiti non erano sporchi. L’avvocato: “Atto dovuto, ha collaborato in maniera piena e spontanea”

Continua a leggere

Continua a leggere