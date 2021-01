Coppia scomparsa a Bolzano, notte in cella di isolamento per Benno Neumair: resta in carcere



Benno Neumair resta in carcere, secondo il Gip c’è pericolo di fuga. Il figlio di Peter Neumair e Laura Perselli, la coppia scomparsa a Bolzano, non ha risposto ai magistrati nell’interrogatorio di garanzia. Dopo la prima notte in isolamento è apparso molto provato secondo i suoi avvocati: “Sta affrontando questa esperienza con angoscia”.

