Coppia uccisa a Bolzano, oggi l’interrogatorio di Benno Neumair: “È molto provato”

Si svolgerà oggi l’udienza di convalida del fermo davanti al giudice e l’interrogatorio di Benno Neumair, il 30enne di Bolzano accusato di aver ucciso i genitori Peter e Laura. Secondo i legali del ragazzo, “è molto provato, è rinchiuso in una cella del carcere di via Dante per il momento in solitudine ma sta affrontando questa esperienza con angoscia. Ma sono convinto che riusciremo a dimostrare la sua estraneità terribili fatti di cui è sospettato”.

