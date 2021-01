Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: cambiano i colori delle Regioni, da domani quasi tutta Italia gialla



Le ultime notizie sul Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo e i dati di oggi, domenica 31 gennaio 2021. Ieri 12.715 casi di coronavirus e 421 vittime. A partire da domani quasi tutta Italia sarà in zona gialla, comprese Lombardia e Lazio. Restano zona arancione solo Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia Autonoma di Bolzano. Dopo l’approvazione dell’Ema è arrivato il via libera dell’Aifa per il vaccino AstraZeneca-Oxford: la raccomandazione è di somministrarlo agli under 55. Continua intanto la campagna di vaccinazione: quasi 560 mila i richiami di vaccino anti Covid eseguiti finora in Italia, su un totale di 1,89 milioni di somministrazioni. Monitoraggio Iss: in Italia in calo l’indice Rt, a livello nazionale a quota 0,84, l’incidenza e la pressione su reparti e terapie intensive. Nel mondo oltre 102 milioni di contagi e oltre 2,2 milioni di morti. Raddoppiati in due mesi i casi di Covid-19 negli Usa, oggi sopra i 26 milioni di positivi.

