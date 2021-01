Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: da venerdì nuove misure restrittive e divieti, Galli: “Dati molto preoccupanti”



Le ultime notizie in tempo reale sul Coronavirus oggi in Italia e nel mondo, con i dati di mercoledì 13 gennaio 2021. L’ultimo bollettino indica un nuovo incremento di casi con 14.242 nuovi contagi e 616 morti per Covid. Oggi il ministro della salute Roberto Speranza riferisce in Parlamento sul nuovo dpcm e le misure restrittive. Si va verso la proroga dello stato di emergenza al 30 aprile. Consiglio dei ministri stasera sul nuovo decreto per le misure anti-Covid. In Italia intanto vaccinate oltre 791mila persone. Sottosegretaria Zampa: “Arriveremo a 500mila al giorno, ma oggi mancano le dosi”. Nel mondo 91,5 milioni di casi e 1,9 milioni di morti. In Usa nuovo record di morti: 4.500 decessi covid in 24 ore. Impennata di casi anche in Europa con il Regno Unito che registra 45.533 contagi e 1.243 morti nelle ultime 24 ore. L’Olanda prolunga il lockdown fino al 9 febbraio. La Cina di nuovo in lotta con il virus: Oltre 22 milioni i cinesi in lockdown.

