Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid. In Italia aumentano i contagi, Arcuri: “Coi ritardi del vaccino Pfizer a rischio la seconda dose”

Le ultime notizie in tempo reale sul Coronavirus oggi in Italia e nel mondo, con i dati di giovedì 21 gennaio 2021. Nell’ultimo bollettino 13.571 nuovi contagiati e 524 decessi covid. Le regioni con più casi sono Lombardia e Sicilia. Miozzo: “Cts spaccato, serve lockdown ma non possiamo permettercelo”. Ira delle Regioni per il taglio dei vaccini Pfizer mentre prosegue la campagna di vaccinazione: 1.250.903 le dosi somministrate, 9.160 le persone che hanno ricevuto sia la prima che la seconda. Bonaccini: “Deciso un riequilibrio della distribuzione dei vaccini covid tra regioni”. Arcuri: “Seconda dose a rischio a causa dei ritardi”. Il governo ha attivato l’Avvocatura dello Stato contro Pfizer. Il Tar boccia De Luca sulle scuole: In Campania via libera a lezioni in presenza. Nel mondo quasi 97 milioni di contagi, oltre due milioni i morti. L’OMS: “Variante inglese diffusa in 60 paesi”. Nuovo record di decessi nel Regno Unito con 1.820 morti covid in 24 ore. In Cina 118 nuovi casi e Pechino introduce quarantena di 28 giorni e lockdown per 1,7 milioni di abitanti. In Corea del Sud misure di distanziamento in vigore per tutto il 2021 nonostante i vaccini.

