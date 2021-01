Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: Lombardia e Sardegna passano in zona arancione, nel mondo oltre 2,1 milioni di morti



Le ultime notizie in tempo reale sul Coronavirus oggi in Italia e nel mondo, con i dati di sabato 23 gennaio 2021. Ieri 13.633 nuovi contagi e 472 morti. Dopo monitoraggio Iss cambiano i colori di Lombardia e Sardegna, che passano in zona arancione. Il ministro Speranza sta per firmare due nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da domani 24 gennaio. Dopo cinque settimane di crescita ininterrotta, scende l’indice Rt collocandosi a quota 0,97 e calano anche i ricoveri nelle terapie intensive e nei reparti ordinari. Rezza: “Continuare a mantenere comportamenti prudenti”. Allarma per le varianti Covid: il premier Johnson afferma che la variante inglese non è solo più contagiosa, ma anche la più mortale. Salgono a 300 i medici morti in Italia da inizio pandemia. Ritardi vaccini anti-Covid: somministrate finora 1.312.275 dosi. AstraZeneca, prime consegne all’Ue inferiori al previsto. Nel mondo oltre 2,1 milioni di vittime per il Coronavirus: in Germania oltre 50mila vittime, altri 16.417 casi e 879 morti in 24 ore. Impennata di contagi in Francia, che chiede tampone per i viaggiatori. Torna la paura in Cina, a Hong Kong primo lockdown di 48 ore per 10mila abitanti.

Continua a leggere



Le ultime notizie in tempo reale sul Coronavirus oggi in Italia e nel mondo, con i dati di sabato 23 gennaio 2021. Ieri 13.633 nuovi contagi e 472 morti. Dopo monitoraggio Iss cambiano i colori di Lombardia e Sardegna, che passano in zona arancione. Il ministro Speranza sta per firmare due nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da domani 24 gennaio. Dopo cinque settimane di crescita ininterrotta, scende l’indice Rt collocandosi a quota 0,97 e calano anche i ricoveri nelle terapie intensive e nei reparti ordinari. Rezza: “Continuare a mantenere comportamenti prudenti”. Allarma per le varianti Covid: il premier Johnson afferma che la variante inglese non è solo più contagiosa, ma anche la più mortale. Salgono a 300 i medici morti in Italia da inizio pandemia. Ritardi vaccini anti-Covid: somministrate finora 1.312.275 dosi. AstraZeneca, prime consegne all’Ue inferiori al previsto. Nel mondo oltre 2,1 milioni di vittime per il Coronavirus: in Germania oltre 50mila vittime, altri 16.417 casi e 879 morti in 24 ore. Impennata di contagi in Francia, che chiede tampone per i viaggiatori. Torna la paura in Cina, a Hong Kong primo lockdown di 48 ore per 10mila abitanti.

Continua a leggere

Continua a leggere