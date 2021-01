Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: verso il nuovo Dpcm, stretta su spostamenti e movida. In Italia le prime dosi vaccino Moderna



Le ultime notizie in tempo reale sul Coronavirus oggi in Italia e nel mondo, con i dati di martedì 12 gennaio 2021. Nel bollettino di ieri 12.532 nuovi casi di contagio e 448 morti per Covid. Oggi la maggior parte d’Italia è ancora in zona gialla, ad eccezione di Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Calabria e Sicilia, in zona arancione fino al 15 gennaio. Il governo è al lavoro per il nuovo Dpcm: linea dura su spostamenti e movida. Inviata ai ministri la bozza del Recovery Plan, alle 21.30 il Consiglio dei Ministri. È giunto in Italia il primo carico di 47mila dosi di vaccino di Moderna: poco dopo le 2 di notte, è arrivato al Brennero il furgone partito dal Belgio con destinazione Roma. Intanto, prosegue la campagna vaccinale: ad ora sono state somministrate quasi 720mila dosi. Nel mondo superati i 90 milioni di contagi. Negli Usa più di 22,5 milioni di casi.

Continua a leggere



Le ultime notizie in tempo reale sul Coronavirus oggi in Italia e nel mondo, con i dati di martedì 12 gennaio 2021. Nel bollettino di ieri 12.532 nuovi casi di contagio e 448 morti per Covid. Oggi la maggior parte d’Italia è ancora in zona gialla, ad eccezione di Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Calabria e Sicilia, in zona arancione fino al 15 gennaio. Il governo è al lavoro per il nuovo Dpcm: linea dura su spostamenti e movida. Inviata ai ministri la bozza del Recovery Plan, alle 21.30 il Consiglio dei Ministri. È giunto in Italia il primo carico di 47mila dosi di vaccino di Moderna: poco dopo le 2 di notte, è arrivato al Brennero il furgone partito dal Belgio con destinazione Roma. Intanto, prosegue la campagna vaccinale: ad ora sono state somministrate quasi 720mila dosi. Nel mondo superati i 90 milioni di contagi. Negli Usa più di 22,5 milioni di casi.

Continua a leggere

Continua a leggere