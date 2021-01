Coronavirus, le notizie sul Covid di oggi: prosegue ritardo vaccini Pfizer, rallentata campagna vaccinale in Italia



Le ultime notizie in tempo reale sul Coronavirus oggi in Italia e nel mondo, con i dati di venerdì 22 gennaio 2021. Nel bollettino di ieri 14.078 contagi e 521 morti. Atteso il nuovo monitoraggio Iss. Continua intanto la polemica sui vaccini Pfizer. Arcuri: “Abbiamo ricevuto il 29% in meno di dosi dalla Pfizer questa settimana e ci è stato comunicato che riceveremo il 20% in meno la prossima settimana. Il ritardo prosegue”. Al vertice europeo Conte ha ribadito la necessità che le consegne dei vaccini rispettino gli impegni. Secondo quanto reso noto dall’Ue, Pfizer tornerà a consegnare il 100% delle dosi previste dalla prossima settimana. Somministrate finora in Italia 1.282.184 dosi. Ecdc sollecita gli Stati membri a preparare misure più rigorose e ad accelerare con le vaccinazioni per i rischi legati alle varianti. Verso misure su viaggi ma le frontiere Ue restano aperte. Nel mondo oltre 97 milioni di contagi, negli Usa il Covid ha provocato più morti della Seconda Guerra Mondiale. Il neo presidente Biden ha firmato dieci ordini esecutivi per la lotta alla pandemia: previsto test e quarantena per chi vola negli Usa. Nel Regno Unito boom di decessi.

