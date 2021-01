Coronavirus, le ultime notizie di oggi sul Covid: okay dell’Aifa al vaccino Moderna, negli Usa 4.000 morti in 24 ore, è record



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid oggi in Italia e nel mondo, con i dati di venerdì 8 gennaio 2021. Nel bollettino di ieri 18.020 casi e 414 morti per Covid. Approvato dall’Aifa il vaccino Moderna. Il commissario Arcuri: “Italia prima in Europa per dosi distribuite, tutti vaccinati entro ottobre”. Nuovo Dpcm, ipotesi stretta per 12 regioni: tra le regioni più a rischio c’è la Sicilia, che potrebbe passare da zona gialla a zona rossa. È ancora in vigore in tutta Italia il coprifuoco dalle 22 alle 5. I casi di coronavirus in Europa hanno superato quota 25 milioni. Negli Usa 4.000 morti in 24 ore, è record, in Gran Bretagna altri 1.162 morti, peggior dato dal 21 aprile. Francia chiude confini con Gran Bretagna. Israele in lockdown, nuovo allarme in Cina: isolata capitale dell’Hebei.

