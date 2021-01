Coronavirus, le ultime notizie sul Covid: Italia in zona arancione per tutto il weekend, superati i 500mila vaccinati



Le ultime notizie in tempo reale sul Coronavirus oggi in Italia e nel mondo, con i dati di sabato 9 gennaio 2021. Da oggi tutta Italia torna in zona arancione e lo sarà per tutto il weekend. Da lunedì invece in area arancione Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto, come prevede l’ordinanza del ministro Roberto Speranza. intanto ieri registrati ulteriori 17.533 contagi e 620 morti per Covid. A preoccupare è l’indice Rt salito oltre la soglia di 1 come evidenziato dal rapporto dell’Iss. Brusaferro: “Aumenta la crescita dei casi di coronavirus”. Procede la compagna vaccinale con l’Italia che ha superato il mezzo milione di vaccinati. Rezza però avverte: “Per gli effetti della vaccinazione dovremo aspettare, pericolo non è scampato”. Nel mondo quasi 89 milioni di contagi da coronavirus e oltre 1,9 milioni di morti covid. Usa, nuovo record di 290mila casi in un giorno. In usa nuovo record di contagi giornali con quasi 290.000 casi mentre i decessi sono stati 3.676. Il Brasile supera gli 8 milioni di contagi. Allarme anche in Gran Bretagna dove gli ospedali sono al collasso ed è stato approvato anche il vaccino moderna. In Spagna contagi ai livelli di ottobre.

