Coronavirus, l’Italia inizia il 2021 in zona rossa. Vaccinate al Covid oltre 22mila persone, ultime notizie



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid oggi in Italia e nel mondo, con i dati di venerdì primo gennaio 2021. I casi registrati nel bollettino di ieri sono 23.477, i morti 555; l’indice Rt è salito a 0,93 e in 6 Regioni è sopra all’1 secondo l’ultimo report dell’Iss. Brusaferro: “Rt sotto 1 ma in leggera ricrescita, nessuna regione può passare da fase di mitigazione a contenimento”. Continua la campagna di vaccinazione in Italia: il vaccino è stato somministrato a oltre 22mila persone, la stragrande maggioranza operatori sanitari. Nel mondo quasi 83,5 milioni di contagi e oltre 1,8 milioni i morti covid accertati. Resta grave la situazione in Europa dove la Gran Bretagna fa segnare numeri record e pensa a nuove restrizioni. In Germania boom di decessi: il lockdown potrebbe essere prolungato fino alla fine di gennaio. In Israele già vaccinate 950mila persone.

Continua a leggere



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid oggi in Italia e nel mondo, con i dati di venerdì primo gennaio 2021. I casi registrati nel bollettino di ieri sono 23.477, i morti 555; l’indice Rt è salito a 0,93 e in 6 Regioni è sopra all’1 secondo l’ultimo report dell’Iss. Brusaferro: “Rt sotto 1 ma in leggera ricrescita, nessuna regione può passare da fase di mitigazione a contenimento”. Continua la campagna di vaccinazione in Italia: il vaccino è stato somministrato a oltre 22mila persone, la stragrande maggioranza operatori sanitari. Nel mondo quasi 83,5 milioni di contagi e oltre 1,8 milioni i morti covid accertati. Resta grave la situazione in Europa dove la Gran Bretagna fa segnare numeri record e pensa a nuove restrizioni. In Germania boom di decessi: il lockdown potrebbe essere prolungato fino alla fine di gennaio. In Israele già vaccinate 950mila persone.

Continua a leggere

Continua a leggere