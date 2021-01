Coronavirus, oggi 8.824 contagi e 377 morti, iniziati i richiami del vaccino in Italia: ultime notizie e bollettino



Le ultime notizie in tempo reale sul Coronavirus oggi in Italia e nel mondo, con i dati di lunedì 18 gennaio 2021. Oggi 8.824 contagi e 377 morti. Conte alla Camera: “Pandemia sfida epocale, governo ha agito con scrupolo e responsabilità”. Vaccini, Pfizer taglia 165mila dosi all’Italia, ira delle Regioni mentre continua la campagna di vaccinazione: al via i richiami, al momento sono state vaccinate in Italia 1.153.501 persone. Al via le nuove zone: dodici regioni diventano di colore arancione, Lombardia, Sicilia e Alto Adige rosse. In Abruzzo confermata la presenza di due varianti. Orlando(sindaco di Palermo): “Altro che zona rossa, serve lockdown”. Rientrati oggi a scuola 640mila studenti delle superiori ma solo in 4 Regioni. Miozzo (Cts): “Non è un momento di rischio, si deve tornare”. Nel mondo superati i 95 milioni di contagi, oltre due milioni i decessi. Negli Stati Uniti raggiunti i 400mila morti. In Europa avanza l’ipotesi di un passaporto vaccinale. Paura in Giappone, ricoveri in ospedale a livelli record. In Cina oltre cento casi confermati per il sesto giorno consecutivo, trovato contaminato campione di gelato da Coronavirus. Focolaio variante Covid a St. Moritz, due hotel in quarantena. La Gran Bretagna raggiunge i 4 milioni di vaccinati. In Austria blocco generale prorogato fino al 7 febbraio. In Francia iniziata la vaccinazione di over 75. California chiede sospensione di un lotto di vaccini Moderna dopo reazioni allergiche.

Continua a leggere



Le ultime notizie in tempo reale sul Coronavirus oggi in Italia e nel mondo, con i dati di lunedì 18 gennaio 2021. Oggi 8.824 contagi e 377 morti. Conte alla Camera: “Pandemia sfida epocale, governo ha agito con scrupolo e responsabilità”. Vaccini, Pfizer taglia 165mila dosi all’Italia, ira delle Regioni mentre continua la campagna di vaccinazione: al via i richiami, al momento sono state vaccinate in Italia 1.153.501 persone. Al via le nuove zone: dodici regioni diventano di colore arancione, Lombardia, Sicilia e Alto Adige rosse. In Abruzzo confermata la presenza di due varianti. Orlando(sindaco di Palermo): “Altro che zona rossa, serve lockdown”. Rientrati oggi a scuola 640mila studenti delle superiori ma solo in 4 Regioni. Miozzo (Cts): “Non è un momento di rischio, si deve tornare”. Nel mondo superati i 95 milioni di contagi, oltre due milioni i decessi. Negli Stati Uniti raggiunti i 400mila morti. In Europa avanza l’ipotesi di un passaporto vaccinale. Paura in Giappone, ricoveri in ospedale a livelli record. In Cina oltre cento casi confermati per il sesto giorno consecutivo, trovato contaminato campione di gelato da Coronavirus. Focolaio variante Covid a St. Moritz, due hotel in quarantena. La Gran Bretagna raggiunge i 4 milioni di vaccinati. In Austria blocco generale prorogato fino al 7 febbraio. In Francia iniziata la vaccinazione di over 75. California chiede sospensione di un lotto di vaccini Moderna dopo reazioni allergiche.

Continua a leggere

Continua a leggere