Coronavirus, Pfizer ritarda la consegna dei vaccini. Speranza: “Tutti ne hanno diritto”, ultime notizie



Le ultime notizie in tempo reale sul Coronavirus oggi in Italia e nel mondo, con i dati di martedì 19 gennaio 2021. Nell’ultimo bollettino 8.824 contagi e 377 decessi. Pfizer ritarda di nuovo le consegne delle dosi di vaccino. Sono 1.167.023 i vaccini somministrati finora. Conte ottiene la fiducia alla Camera: “Pandemia sfida epocale, governo ha agito con scrupolo e responsabilità”. Ira delle Regioni per il taglio di Pfizer mentre continua la campagna di vaccinazione. Sileri: “Vaccini prima a over-80 e poi pazienti fragili tra cui quelli oncologici”. Ma è polemica per la proposta di Letizia Moratti (Lombardia) di dare più dosi alle regioni più ricche. Scuole riaperte per 640mila studenti delle superiori di 4 Regioni. Miozzo (Cts): “Non è un momento di rischio, si deve tornare”. Nel mondo superati i 95 milioni di contagi, oltre due milioni i morti. Negli Stati Uniti raggiunti i 400mila morti. In Europa avanza l’ipotesi di un passaporto vaccinale.

