Coronavirus ultime notizie 11 gennaio



Le ultime notizie in tempo reale sul Coronavirus oggi in Italia e nel mondo, con i dati di lunedì 11 gennaio 2021. Da oggi e fino al 15 gennaio l’Italia torna in zona gialla ma scatta la zona arancione in 5 regioni: Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto. Il governo pensa al nuovo dpcm di gennaio: si va verso il divieto di mobilità tra regioni, lo stop all’asporto dai bar dopo le 18 e la proroga dello stato d’emergenza al 30 aprile ma anche una zona bianca se Rt sotto 0,5. Intanto ieri in Italia 18.627 nuovi casi e 361 morti covid. In Italia oltre 640mila vaccinati. Nel mondo superati i 90 milioni di casi e 1,9 milioni di morti covid.

