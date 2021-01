Coronavirus ultime notizie 15 gennaio



Le ultime notizie in tempo reale sul Coronavirus oggi in Italia e nel mondo, con i dati di venerdì 15 gennaio 2021. Nel bollettino di ieri registrati 17.246 nuovi contagi e 522 decessi. Oltre 910mila vaccinati, Arcuri: “Vaccinato finora l’1,5% della popolazione”. Mattarella ha firmato il dl con le nuove misure. Stato d’emergenza prorogato al 30 aprile. Il nuovo dpcm entrerà in vigore il 16 gennaio: stop all’asporto per i bar dopo le 18, coprifuoco fino al 5 marzo e stop a spostamenti tra Regioni ma musei aperti in zona gialla. Introdotta anche la zona bianca. Attesa per il monitoraggio Iss. Gimbe: “Risalgono tutte le curve, il lockdown serve ora”. In Italia quasi 900mila vaccinati: metà degli operatori sanitari già immunizzati. Sull’antidoto Astrazeneca l’Ema deciderà a fine mese. Vaccinati Papa Francesco e Papa Benedetto XVI. Charles Leclerc positivo al coronavirus. Nel mondo 91,5 milioni di casi e 1,9 milioni di morti. In Francia da sabato coprifuoco anticipato alle 18. Germania, record di morti in un giorno: sono 1.244. Nel Regno Unito superati i 100mila decessi. Un morto in Cina, è la prima volta dopo 8 mesi. E a Wuhan è arrivato il team di esperti dell’Oms: negato ingresso a due membri. In Tunisia record di casi giornalieri, scatta lockdown di 4 giorni.

