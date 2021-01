Coronavirus, ultime notizie 25 gennaio



Le ultime notizie in tempo reale sul Coronavirus oggi in Italia e nel mondo, con i dati di lunedì 25 gennaio 2021. Nell’ultimo bollettino del ministero della salute 11.629 nuovi casi e 299 morti in Italia. A causa dei ritardi nella consegne dei vaccini da oggi priorità ai richiami, Sileri: “Slitta di un mese la campagna vaccinale per gli over 80”. Pfizer assicura che da febbraio le consegne torneranno regolari. Fino ad oggi somministrate 1.379.124 dosi. Da oggi riaprono le scuole in 5 regioni con lezioni in presenza. Nel mondo oltre 99 milioni di casi e 2,1 milioni di morti covid. Gli Usa ripristinano le restrizioni per i viaggiatori europei. In Francia altri 18 mila casi. Positivo anche il presidente del Messico.

