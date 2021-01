Coronavirus ultime notizie 27 gennaio



Le ultime notizie sul Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo e i dati di oggi, mercoledì 27 gennaio 2021. Nell’ultimo bollettino del Ministero della salute registrati

altri 10.593 casi e 541 morti Covid. Primi casi di variante brasiliana in Italia, in Lombardia e Abruzzo, ma secondo Ema i primi dati confermano che i vaccini Pfizer e Moderna sono efficaci sulle varianti. Il commissario Arcuri intanto ha chiesto colloqui con la commissione Ue per una azione congiunta contro i comportamenti inadempienti di Pfizer. Von de Leyen: “Esigiamo che rispettino gli impegni”. Sanofi: “Aiuteremo Pfizer a produrre oltre 100 milioni di dosi”. Attesa per il via libera ad Astrazeneca ma Ema valuta l’ok per fasce età. Nel mondo superati i cento milioni di casi, il Regno Unito primo Paese europeo a superare i 100mila morti covid. Ancora proteste e scontri anti lockdown in Olanda. Merkel: “Molto difficile uscirne”

Continua a leggere



Le ultime notizie sul Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo e i dati di oggi, mercoledì 27 gennaio 2021. Nell’ultimo bollettino del Ministero della salute registrati

altri 10.593 casi e 541 morti Covid. Primi casi di variante brasiliana in Italia, in Lombardia e Abruzzo, ma secondo Ema i primi dati confermano che i vaccini Pfizer e Moderna sono efficaci sulle varianti. Il commissario Arcuri intanto ha chiesto colloqui con la commissione Ue per una azione congiunta contro i comportamenti inadempienti di Pfizer. Von de Leyen: “Esigiamo che rispettino gli impegni”. Sanofi: “Aiuteremo Pfizer a produrre oltre 100 milioni di dosi”. Attesa per il via libera ad Astrazeneca ma Ema valuta l’ok per fasce età. Nel mondo superati i cento milioni di casi, il Regno Unito primo Paese europeo a superare i 100mila morti covid. Ancora proteste e scontri anti lockdown in Olanda. Merkel: “Molto difficile uscirne”

Continua a leggere

Continua a leggere