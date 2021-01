Coronavirus ultime notizie 3 gennaio



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid oggi in Italia e nel mondo, con i dati di domenica 3 gennaio 2021. Continua la campagna vaccinale covid in Italia dove si è superato quota 72mila vaccinati. Arcuri: “Siamo Secondi in Ue”. Intanto torna a salire il tasso di positività in Italia e anche i ricoveri covid sia nei normali reparti che in terapia intensiva, nell’ultimo bollettino registrati ulteriori 11.831 casi e 364 morti ma con pochi tamponi e il Veneto ancora la Regione più colpita. Il governo studia le nuove regole dopo le feste con l’ipotesi zone rosse nei fine settimana sull’intero territorio. Ancora scontro tra governo ed enti locali sui meccanismi di riapertura delle scuole il 7 gennaio per la didattica a distanza i trasporti. Nel mondo 84.5 milioni di contagi da coronavirus e oltre 1,8 milioni di morti covid. Resta grave la situazione in Usa dove ormai si sfiorano i 350mila morti. Record di contagi anche in Europa con il Regno Unito il Paese più colpito in questo momento.

Continua a leggere



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid oggi in Italia e nel mondo, con i dati di domenica 3 gennaio 2021. Continua la campagna vaccinale covid in Italia dove si è superato quota 72mila vaccinati. Arcuri: “Siamo Secondi in Ue”. Intanto torna a salire il tasso di positività in Italia e anche i ricoveri covid sia nei normali reparti che in terapia intensiva, nell’ultimo bollettino registrati ulteriori 11.831 casi e 364 morti ma con pochi tamponi e il Veneto ancora la Regione più colpita. Il governo studia le nuove regole dopo le feste con l’ipotesi zone rosse nei fine settimana sull’intero territorio. Ancora scontro tra governo ed enti locali sui meccanismi di riapertura delle scuole il 7 gennaio per la didattica a distanza i trasporti. Nel mondo 84.5 milioni di contagi da coronavirus e oltre 1,8 milioni di morti covid. Resta grave la situazione in Usa dove ormai si sfiorano i 350mila morti. Record di contagi anche in Europa con il Regno Unito il Paese più colpito in questo momento.

Continua a leggere

Continua a leggere