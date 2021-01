Coronavirus ultime notizie 4 gennaio



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid oggi in Italia e nel mondo, con i dati di lunedì 4 gennaio 2021. Nell’ultimo bollettino del Ministero della salute registrati ulteriori 14.245 casi e 347 morti. L’Italia verso zona rossa il 9 e 10 gennaio: è questa una delle misure allo studio del governo per il periodo post festività e prima del ritorno alle varie zone in base all’indice Rt regionale. Al vaglio anche la proroga del divieto di ospitare a casa più di due parenti o amici. Speranza: “Variante inglese ci preoccupa per la velocità di contagio, Valutiamo zona rossa per il 9 e 10 gennaio”. Restano ancora molti dubbi anche sulla riapertura della scuola il 7 gennaio. Intanto prosegue la campagna vaccinale: In Italia superati i 100mila vaccinati. Nel mondo superati gli 85 milioni di contagi e 1,8 milioni di morti covid. Nel Regno Unito superati i 75mila ma sono gli Usa ancora il Paese più colpito nonostante. Il Giappone si prepara a proclamare lo stato di emergenza a Tokyo.

