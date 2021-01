Coronavirus, ultime notizie: Italia arancione nel weekend, slitta all’11 gennaio la riapertura delle scuole superiori



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid oggi in Italia e nel mondo, con i dati di martedì 5 gennaio 2021. Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Divieto dal 7 al 15 gennaio di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Nei giorni 9 e 10 gennaio si applicano le misure previste per la zona arancione. Scuole secondarie di secondo grado riaperte dall’11 gennaio. Oggi Italia è zona rossa. Ieri 10.800 contagi e 348 morti. Vaccinate finora in Italia circa 180.000 persone. Nel mondo oltre 85 milioni di contagi. Johnson annuncia un terzo lockdown nazionale esteso a tutta l’Inghilterra, con la chiusura delle scuole per far fronte alla nuova impennata di casi di Covid alimentata dalle nuove varianti. Negli Usa un morto ogni 33 secondi la scorsa settimana.

