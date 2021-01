Coronavirus, ultime notizie: l’allarme di BioNTech, “da non soli non copriamo la domanda”. 45mila vaccinati in Italia



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid oggi in Italia e nel mondo, con i dati di sabato 2 gennaio 2021. Nel bollettino di ieri sono stati registrati 22.211 contagi e 462 morti. Sileri: “Prossimi mesi duri, abituarsi a nuovo aumento contagi”. Brusaferro: “Rt sotto 1 ma in leggera ricrescita, nessuna regione può passare da fase di mitigazione a contenimento”. Continua la campagna di vaccinazione in Italia: è stata somministrata a oltre 32mila persone, la stragrande maggioranza operatori sanitari. L’Oms approva il vaccino Pfizer, ma BioNTech lancia l’allarme: “Da soli non copriamo fabbisogno”. Nel mondo quasi 83,5 milioni di contagi e oltre 1,8 milioni i morti covid accertati. Resta grave la situazione in Europa dove la Gran Bretagna fa segnare numeri record e pensa a nuove restrizioni. In Germania boom di decessi: il lockdown potrebbe essere prolungato fino alla fine di gennaio. In Israele già vaccinate 950mila persone.

