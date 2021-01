Coronavirus ultime notizie, su vaccino covid scontro Ue-Astrazeneca. Pfizer: “L’Italia avrà le sue dosi anche se fa causa”



Le ultime notizie sul Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo e i dati di oggi, giovedì 28 gennaio 2021. Nell’ultimo bollettino del Ministero della salute segnalati altri 15.204 contagi e 467 morti per Covid. In Italia vaccinate completamente oltre 290.000 persone mentre sono oltre 1,6 milioni le dosi somministrate. Continua lo scontro tra Ue e Astrazeneca sui ritardi dei vaccini: “Chiediamo all’azienda un piano chiaro per la consegna”. Pfizer: “L’Italia avrà le sue dosi anche se fa causa”. Direttore Cdc: “I vaccini sono sicuri, rischi di anafilassi sono rari e trattabili”. Allarme per le varianti covid ma l’Oms avverte: “per capire la letalità servono altri dati”. Nel mondo oltre cento milioni di contagi e 1,2 milioni di morti. Tornano misure di lockdown e chiusure dei confini. Il Portogallo sospende tutti i collegamenti aerei col Brasile e la Norvegia chiude i confini ai non residenti nel Paese.

