Covid-19, è morto il padre di Peter Gomez



È morto per Covid-19 il padre di Peter Gomez, direttore de ilfattoquotidiano.it. Il ricordo del giornalista sui social: “Oggi è morto mio padre, Filippo Gomez Homen, manager pubblicitario e pittore – ha scritto – Lascia in me e in mia sorella Francesca un vuoto incolmabile. In due giorni il Covid se lo è portato via. Ciao papà saluta la mamma”.

