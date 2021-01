Covid distrugge una famiglia: a distanza di pochi giorni muoiono madre e figlio di 35 anni



In soli cinque giorni il Coronavirus si è portato via prima la madre, di 65 anni, e poi il figlio, di soli 35 anni. Anche il marito della donna e padre dell’altra vittima è attualmente ricoverato, sempre a causa del Covid-19. La doppia tragedia è avvenuta a Cavallino-Treporti, in provincia di Venezia.

